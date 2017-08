“Feira Medieval de Silves está entre as melhores do país”

Connect on Linked in

A décima quarta edição da Feira Medieval de Silves realiza-se entre os próximos dias 11 e 20 de agosto, no centro histórico desta cidade. Serão 10 dias de recriação histórica do período medieval da antiga capital do Reino do Algarve.

Entre as 18h00 e a 1h00, os visitantes terão oportunidade de viver várias aventuras: dois torneios a cavalo por dia, animação no castelo, manjares medievais, experiências memoráveis que os farão regressar a outras épocas e perceber o que a cidade terá sido outrora.

Segundo a presidente da câmara, Rosa Palma, este evento “está entre os melhores do género no nosso país”.

“A Feira Medieval de Silves é um dos eventos âncora do nosso município, um evento que nos permite simultaneamente abordar as questões ligadas à nossa história e património, fazendo a promoção turística do nosso território e promover ações de caráter cultural, que nos tornam um destino apelativo para diversos tipos de público”, frisa a autarca.

Ao mesmo tempo, Rosa Palma refere que “a feira permite que marquemos o panorama regional estival, época durante a qual todos os municípios procuram realizar eventos que possam atrair os visitantes que a região concentra”. E, para além disso, a presidente da câmara sublinha que “este acontecimento é aguardado pelos silvenses com expectativa, já que movimenta o tecido empresarial local, permitindo que o pequeno comércio e a restauração tenham uma dinâmica que dificilmente se consegue noutras ocasiões”.

“Também as coletividades, que participam ativamente na feira, têm nela a oportunidade de gerar fundos muitíssimo úteis e importantes para o seu funcionamento e atividades. Por isso, a Feira Medieval de Silves é um evento de grande importância e significado para a autarquia”, acentua.

JA