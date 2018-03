Feira Doces d’Avó regressa a Alcoutim

Connect on Linked in

Depois do Festival do Contrabando, que decorreu no último fim de semana, a vila de Alcoutim recebe, a partir desta sexta-feira, a 13.ª edição da Feira Doces D’Avó, no cais do Guadiana.

O evento decorre até ao final do dia de sábado, entre as 14h00 e as 19h00 nos dois dias, com doçaria tradicional da serra algarvia, destacando-se a mais típica desta quadra festiva.

Folares, filhós, nógados, tartes e bolos diversos, geleias e outros doces tradicionais, com o rio Guadiana como pano de fundo, serão um verdadeiro apelo aos sentidos.

Atraindo anualmente milhares de visitantes nacionais e do país vizinho, que estão na região a gozar umas mini-férias de Páscoa, o certame constitui um incentivo à produção e comercialização dos doces típicos da serra algarvia e é já uma referência no calendário de eventos na região.

Na sexta-feira, uma hora depois da abertura da feira, começa a animação infantil e o ateliê infantil de confeção de folares. No sábado, este ateliê estará dedicado à pintura de ovos da Páscoa. A animação de rua que estará a cargo da Orquestra Improvável durante os dois dias.