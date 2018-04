Feira do Queijo e do Vinho abre hoje com 30 expositores em Faro

Connect on Linked in

A Feira do Queijo e do Vinho vai decorrer, entre os dias 19 e 22 de abril, no Jardim Manuel Bivar, na baixa de Faro, com três dezenas de expositores para mostrar “o melhor” que se produz em Portugal nos setores vinícolas e do queijo

A união das freguesias de Faro vai realizar, entre os próximos dias 19 e 22 de abril, a Feira do Queijo e do Vinho, que decorrerá no Jardim Manuel Bivar, na baixa de Faro.

Ao longo destes quatro dias de feira, os visitantes podem encontrar nos mais de 800 metros quadrados de recinto uma área de tasquinhas, onde poderão provar queijos, enchidos, doces e vinhos regionais.

Outra área desta feira é preenchida essencialmente por produtores de quase todo o país, destacando-se os famosos queijos de Serpa, Nisa, Moura, Serra da Estrela, Serra da Gardunha, Mirandela. No setor vinícola, o destaque vai para um vasto leque de vinhos de regiões como o Algarve, Alentejo, Bairrada, Beira Interior, Dão e Douro. Durante o evento, os apreciadores de vinho poderão adquirir um copo e percorrer os stands para degustar os diferentes tipos de vinhos ou aproveitar as promoções de feira e comprar garrafas de vinho.

Na quinta e sexta-feira, a feira decorre entre as 17h00 e as 24h00, enquanto no sábado e domingo o horário é das 15h00 às 23h00 (área das tasquinhas aberta a partir das 12h00)…

Nuno Couto|Jornal do Algarve