Feira do Folar e Artesanato anima Barão de S. João

Durante o fim de semana da Páscoa, e ao longo de três dias (30 de março a 1 de abril), a aldeia típica de Barão de São João, no concelho de Lagos, será o palco da XVII Feira do Folar e do Artesanato.

Para além da oportunidade de visitar esta aldeia genuína do concelho de Lagos, os visitantes terão a oportunidade de conhecer a cultura popular e o saber das gentes locais, as suas tradições, traduzidas nos mais variados produtos, do artesanato à gastronomia, onde os tradicionais doces regionais, o pão, o mel e os licores, darão o mote para saborear o tradicional folar, uma herança viva e um património singular e único desta região.

A abertura da feira está marcada para as 15h00 de sexta-feira (30 de março), seguindo-se a atuação do Rancho Folclórico e Etnográfico de Odiáxere (18h00), a Via Sacra (21h00) e o espetáculo musical com “Bombocas” (22h00).

No sábado, o programa inclui uma arruada (16h00), animação com Lounge Chikikitos (17h00), a atuação do trio de Sara Badalo Brasilian Bossa Nova (18h00) e o espetáculo musical com “Vira Milho” (22h00).

Por fim, no domingo, tem lugar a arruada arruada (16h30), animação musical com “Os Alma” (17h30), a tuação do quinteto Pedro Rijo Hard Bop Jazz (18h30). A feira encerra às 23h00.

