Feira do Folar de S. Marcos da Serra com inscrições abertas

Está a decorrer até 28 de fevereiro o período de inscrições para participação de expositores na Feira do Folar de S. Marcos da Serra. O evento, promovido pela Câmara Municipal de Silves, decorrerá entre os dias 30 de março e 1 de abril.

As inscrições estão abertas a expositores de várias áreas, incluindo produção de folar, restauração, doçaria regional, artesanato, latoaria, licores e aguardentes, enchidos tradicionais ou outros, sendo dada preferência a produtores de folar. A ficha de inscrição encontra-se disponível no portal do município de Silves.

S. Marcos da Serra é uma freguesia de Silves conhecida pelo fabrico do pão e do “folar”, o doce mais tradicional da Páscoa, doce e perfumado por canela e erva-doce, decorado com ovos inteiros e feito a partir de uma massa levedada com fermento de padeiro.

“Produtores tradicionais de folar e de outras iguarias serranas costumam estar presentes neste certame, que procura promover o interior do concelho e a cultura popular, nomeadamente da freguesia de S. Marcos da Serra, veiculando o saber fazer das gentes locais, as suas tradições, gastronomia e artesanato e envolvendo agentes e representantes da comunidade local”, refere a organização.

JA