Feira da Serra anima Natal em Loulé

No próximo sábado, dia 9, entre as 10h00 e as 17h00, a Avenida José da Costa Mealha, em Loulé, recebe mais uma edição da Feira da Serra.

Cerca de uma centena de expositores levam até Loulé artesanato, produtos agroalimentares e tradições serranas, numa altura em que o Natal se aproxima e é necessário pensar nas prendas. Esta é, pois, uma oportunidade para adquirir presentes especiais, únicos, criados pelos artesãos com produtos locais e a preços convidativos.

A Feira da Serra, que conta já com uma larga de tradição nesta altura do ano, é mais um dos eventos promovidos pela Câmara Municipal de Loulé, no âmbito do Programa de Animação de Natal no Concelho de Loulé. A entrada é gratuita.