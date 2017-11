Feira da Perdiz foi “montra das potencialidades” de Alcoutim

Connect on Linked in

A X Feira da Perdiz voltou a convencer os visitantes, atraindo novamente milhares de pessoas a Martim Longo, concelho de Alcoutim. “Este ano registou-se um aumento relativo ao ano anterior”, adiantou a organização do evento, que é promovido pela Câmara Municipal de Alcoutim e pela Associação ADECMAR, com o apoio da Federação de Caçadores do Algarve, Junta de Freguesia de Martim Longo, Zona de Caça Turística de Pereiro – Hunting, Associação “A Moira”, Associação Inter-Vivos, Viveiros Monterosa, Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve e Município de Tavira.

Esta X edição, que decorreu de 11 a 12 de novembro, reforça assim o dinamismo que esta feira aporta ao setor. Para lá do modelo tradicional de feira, onde estiveram presentes empresas do setor e empresas e instituições do concelho com produtos tradicionais, o cartaz da Feira da Perdiz acrescenta sempre uma série de atividades paralelas que prendem visitantes e expositores, como o passeio de BTT, Marcha Corrida, Showcooking «Choose our Food» pelo mestre chefe de pastelaria Vítor Ramos e Rui Conqueiro, que promoveram o figo da Índia.

“A caça constitui um atrativo para muitos milhares de visitantes, amantes da modalidade, de todas as regiões do país, que anualmente nos procuraram nesta época do ano, conferindo um forte incremento à economia local”, sublinhou Osvaldo dos Santos Gonçalves, presidente da autarquia, no discurso de abertura do evento.

Presentes estiveram também o secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, o diretor Regional de Agricultura e Pesca do Algarve, Fernando Severino, o presidente da Região de Turismo do Algarve, Desidério Silva, o diretor Regional do Instituto Português do Desporto e da Juventude, Custódio Moreno, e o deputado socialista à Assembleia da República, António Eusébio, entre outras entidades locais e regionais.

