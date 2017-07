Fatacil renova tradições para chegar a todas as gerações

Connect on Linked in

Algumas das atividades tradicionais do Algarve que estavam a cair no esquecimento surgem renovadas e adaptadas na 38ª edição da Fatacil de Lagoa. A feira, marcada para os dias 18 a 27 de agosto, vai contar com cerca de 700 expositores de artesanato, turismo, agricultura, comércio, indústria e gastronomia, sem esquecer o cartaz de concertos com artistas do top nacional. A organização pretende assim ir ao encontro das novas gerações e recuperar o prestígio do certame

Comerciantes de “tudo e mais alguma coisa”, artesãos a trabalhar ao vivo, fabricantes de doces e bebidas, associações e entidades culturais, sem esquecer os espetáculos equestres, as exposições e a gastronomia…! Ao todo, a 38ª edição da Fatacil – Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa, que decorre entre os próximos dias 18 e 27 de agosto, vai contar com cerca de 700 expositores. E, claro, à noite são os artistas portugueses que vão brilhar no palco da Fatacil.

“Este ano, a feira apresenta uma mostra bastante equilibrada entre atividades e técnicas mais tradicionais e as mais urbanas e inovadoras, com maior número de artesãos a trabalhar ao vivo”, adianta a organização, que está a cargo da autarquia local…

Cartaz musical:

Dia 18 – Agir

Dia 19 – Richie Campbell

Dia 20 – João Pedro Pais

Dia 21 – GNR

Dia 22 – Dengaz

Dia 23 – Quim Barreiros

Dia 24 – Carminho e Tiago Bettencourt

Dia 25 – Xutos e Pontapés

Dia 26 – Matias Damásio

Dia 27 – D.A.M.A.

Nuno Couto | Jornal do Algarve