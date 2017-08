Fatacil promove o melhor que há na região desde 1980

Connect on Linked in

Agir, Richie Campbel, GNR, Quim Barreiros, Carminho, Xutos & Pontapés, Matias Damásio e D.A.M.A. são algumas das atrações deste ano da Fatacil – Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa. Nesta edição, a feira celebra 38 anos a promover os melhores produtos do Algarve. Desde 1980 que já passaram por este mega-evento do verão algarvio cerca de quatro milhões de pessoas

Há 38 anos que a Fatacil de Lagoa funciona como uma montra das potencialidades da região, tendo recebido ao longo dos anos cerca de quatro milhões de visitantes. Tudo começou no ano de 1980, então com a designação de Feira Regional de Lagoa. O objetivo era apenas promover um espaço de escoamento de alguns produtos e, ao mesmo tempo, servir de incentivo à produção local. Nesse ano de estreia, foram poucos os expositores – apenas doze (entre os quais três artesãos) – tendo o certame de nove dias sido visitado por pouco mais de 1.500 pessoas.

No entanto, logo no ano seguinte (1981), a feira já contou com 60 expositores e sete mil visitantes, deixando antever o sucesso em que se viria a tornar nos dias de hoje. Com os anos, o certame foi crescendo lentamente e o número de expositores aumentou para 200 em 1982, para 250 em 1983, 270 em 1985, até chegar aos atuais 700. E hoje, já na sua 38ª edição, o evento é considerado a mais importante feira de artesanato, turismo, agricultura, comércio e indústria a sul do rio Tejo.

“Ao longo dos últimos 37 anos a Fatacil conquistou inegável estatuto na estratégia comercial de muitas empresas e afirmou-se também como evento obrigatório da animação turística do verão algarvio”, acentua a organização, que está a cargo da Câmara de Lagoa.

Cartaz musical vai ao encontro de várias gerações

A edição de 2017 arranca já esta sexta-feira (18), e termina dez dias depois, a 27 de agosto. Lado a lado, vão estar desde os melhores produtos típicos regionais – como os queijos, enchidos, vinhos, mel e doçaria – até aos mais inovadores, sem esquecer o cartaz musical de luxo, com artistas nacionais de renome.

Assim, o programa de concertos abre com Agir (dia 18), engloba bandas como os GNR (dia 21), Xutos e Pontapés (dia 25), D.A.M.A (dia 27) ou a dupla Carminho/Tiago Bettencourt (dia 24), que apresenta um ‘show’ preparado especialmente para a Fatacil. Richie Campbell (dia 19), João Pedro Pais (dia 20), Dengaz (dia 22), Quim Barreiros (dia 23) e o maior cantor angolano, Matias Damásio (dia 26), completam o alinhamento…

Nuno Couto | Jornal do Algarve