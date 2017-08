Fatacil é o ‘shopping’ do momento

Connect on Linked in

A Fatacil de Lagoa é considerada “a maior feira a céu aberto do Algarve”, porque reúne no mesmo recinto mais de 700 expositores de artesanato, turismo, agricultura, comércio, indústria e gastronomia, para além de grandes concertos. O presidente da autarquia, Francisco Martins, explica ao JA que o sucesso e longevidade desta feira, com 38 anos de história, deve-se ao facto de “nunca se ter desvirtuado”

“Há 38 anos não se passava nada no Algarve. Existiam apenas os festivais da cerveja em Silves, do marisco em Olhão, da sardinha em Portimão e a Fatacil em Lagoa. Hoje, temos eventos quase todos os dias no verão algarvio. E, mesmo assim, nós cá estamos, porque a Fatacil nunca se desvirtuou e conseguiu recuperar o declínio de visitantes nos últimos anos”. É desta forma que o presidente da Câmara de Lagoa explica o sucesso e a longevidade desta feira. “A Fatacil cresceu sem colidir com ninguém e continua a marcar o calendário de eventos na região”, frisou Francisco Martins, na inauguração da 38ª edição da Fatacil – Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa, que decorre até ao próximo domingo, dia 27 de agosto.

O certame – que teve origem em 1980, quando ainda era um evento de âmbito local – conta com mais de 700 expositores e reúne, no mesmo recinto, em Lagoa, as últimas novidades da tecnologia para as áreas da agricultura e indústria, lado a lado com os melhores produtos regionais e nacionais, assim como exposições de animais, com destaque para as raças algarvias…

Cartaz musical

Dia 24 – Carminho e Tiago Bettencourt

Dia 25 – Xutos e Pontapés

Dia 26 – Matias Damásio

Dia 27 – D.A.M.A.

Nuno Couto | Jornal do Algarve