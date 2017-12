Faro vai ter orçamento participativo em 2018

Connect on Linked in

O município de Faro vai implementar o orçamento participativo no próximo ano, depois de a proposta dos vereadores do PS ter sido aprovado, na semana passada, em reunião da câmara municipal.

Tal como já acontece noutros concelhos algarvios – Portimão, Albufeira, São Brás de Alportel, Tavira, Lagoa, Lagos, Silves e Alcoutim –, no orçamento participativo, os cidadãos são convidados a apresentar propostas de investimento e a selecionar as propostas vencedoras a incluir no orçamento municipal do ano seguinte.

“O orçamento participativo é um instrumento de participação direta dos cidadãos na gestão municipal, já com provas dadas na sua implementação e com sucesso, em inúmeras cidades e países e em diferentes contextos políticos, económicos, financeiros e sociais, que permite aos cidadãos tomarem posição sobre a realização de determinados projetos no concelho, escolhidos de forma participada pelo conjunto da população”, adiantam os vereadores socialistas da Câmara de Faro, frisando que o orçamento participativo vai contar, a partir do ano 2018, com uma afetação mínima de 5% da verba para despesa de investimento do orçamento municipal.

Para já, vai ser constituído um grupo técnico de trabalho que, “no prazo de 60 dias”, terá de apresentar uma proposta que viabilize a implementação do orçamento participativo em Faro, com início no ano 2018.

JA