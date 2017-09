Faro: Semana de Receção ao Caloiro promete oito noites de diversão

Connect on Linked in

A Semana de Receção ao Caloiro, organizada pela Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg), começa esta quarta-feira e decorre até ao dia 28 de setembro com oito noites que prometem diversão, cultura e tradição académica aos estudantes e a toda a comunidade em geral.

À semelhança do ano passado, o evento continuará a realizar-se nas Muralhas da Cidade de Faro (Casa do Arco do Repouso), na baixa da cidade. Existirá novamente a sensação de “regresso às origens”, uma vez que este é um local “histórico” para a academia algarvia, no sentido em que algumas das primeiras edições da Semana Académica do Algarve se realizaram neste local.

“Acreditamos que a continuidade do local e dos horários da Receção ao Caloiro será benéfica e dará excelentes condições para o evento e, principalmente, para os novos estudantes da Universidade do Algarve desfrutarem da melhor forma. Este ‘regresso às origens’ levará, à semelhança do ano passado, que os novos caloiros conheçam melhor e mais rapidamente a cidade de Faro, nomeadamente a baixa e a zona histórica”, refere Rodrigo Teixeira, presidente da AAUAlg.

Os horários também se mantêm, relativamente ao ano passado: abertura das portas às 22h00 e encerramento às 03h00 da madrugada, excepto no fim de semana (sexta-feira, dia 22, e sábado, dia 23), bem como no último dia, com a denominada “Alcoolização dos Perús” (quinta-feira, dia 28).

“Querendo, a AAUAlg e os estudantes, causar o menor impacto sonoro possível à cidade de Faro e aos farenses, colocámos o palco estrategicamente virado para a Ria Formosa, de forma a impedir a propagação do som para a cidade. O ‘feedback’ apresentado pela Câmara Municipal de Faro à AAUAlg foi extremamente positivo e, devido a isso, iremos continuar esta aposta ganha no ano anterior”, explica Rodrigo Teixeira.

Muita música

A Semana de Receção ao Caloiro começara esta noite, no Largo do Carmo, onde, pelas 23h59, os novos estudantes da UAlg serão presenteados com a “Monumental Serenata de Ano Letivo”, a cargo dos InVersus – Grupo de Fados de Coimbra.

SLOW J, Club Banditz, DEEJAY TELIO e Ninja Kore entre os destaques do fim-de-semana

Amanhã, quinta-feira, será o primeiro dia no recinto da Semana de Receção ao Caloiro, com o habitual e tradicional dia de Tunas Académicas: Real Tuna Infantina, Feminis Ferventis e Versus Tuna.

Entre os artistas divulgados destacam-se Slow J, o multifacetado artista português que está em clara ascensão, Club Banditz, dupla de DJ’s de alcance internacional, ambos na sexta-feira, bem como Deejay Telio & Deedz B, artistas de kizomba, afrobeat e funk, Van Breda, DJ oficial “Swag On”, e Ninja Kore, que integram os estilos de eletrónica, drum’n’bass, dubstep e electro house.

Aposta em artistas locais

Na edição de 2017 da Semana de Receção ao Caloiro, a Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) decidiu apostar também nos chamados “dias de semana”, de domingo a quinta-feira, bem como em bandas e artistas locais.

“A Semana de Receção ao Caloiro deve ser valorizada como um todo e, por isso, apostámos também nos dias de semana. Conseguimos também juntar o melhor de dois mundos, dando a oportunidade a vários artistas e bandas locais de se projetarem e promoverem o seu trabalho. Alguns destes também são estudantes da Universidade do Algarve. É desta forma que a Academia continuará a aproximar-se da cidade de Faro e da região algarvia em geral.”, revela o presidente da AAUAlg.

Neste contexto destacam-se as atuações da banda farense “Galopim” e do músico de hip-hop farense “Jay Ill”, ambos na sexta-feira, bem como da banda de estudantes da UAlg “Chunky’s”, que atuarão na terça-feira.

No domingo e na segunda-feira haverá noites “típicas” de arraial académico com os artistas Ricardo Glória e Rúben Filipe, respetivamente, acompanhados pelos DJ’s “twoXplod” (domingo) e “Jossa” (segunda-feira).

Na terça-feira, dia 26, além da banda “Chunky’s”, haverá a atuação de “Rizzo” (DJ oficial dos “Putzgrilla”). Na quarta-feira, dia 27, teremos o regresso de “Jaimão”, bem como o DJ “Christian F” a terminar a noite.

A Semana de Receção ao Caloiro terminará no dia 28 de setembro (quinta-feira) com a habitual “Alcoolização dos Perus”, com cerveja à descrição, ficando a cargo de Miguel Azevedo, de DJ André Salgueiro e DJ Mr Kool (DJ residente do antigo “Bar Académico” da AAUAlg).

Parceria com os autocarros “Próximo”

A Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) conseguiu uma parceria com a empresa de autocarros urbanos de Faro, “Próximo”, com vista à criação de uma carreira temporária, no sentido de facilitar o transporte aos estudantes da Universidade do Algarve e a todos os que visitem o recinto da Semana de Receção ao Caloiro, em geral.

“Apesar de os estudantes nos referirem o seu agrado, no ano passado, relativo à mudança de local para as Muralhas da Cidade de Faro, verificámos que o ponto menos positivo da mudança foi o afastamento da zona da Penha, onde grande parte dos estudantes reside. Neste sentido, procurámos a empresa de transportes locais “Próximo”, que acedeu ao nosso pedido. Assim, os estudantes que residam quer na zona da Penha ou noutros locais de Faro, como por exemplo junto à Escola Superior de Saúde da UAlg, terão uma forma mais cómoda de se deslocar ao Recinto da Semana de Receção ao Caloiro”, explica Rodrigo Teixeira.

O presidente da AAUAlg acrescenta ainda que “os maiores beneficiados serão os estudantes residentes junto ao Campus de Gambelas, que têm como único meio de transporte viável o autocarro. Podemos constatar tal facto no mesmo serviço prestado na Semana Académica e, por isso, será um grande apoio a estes estudantes”.

Atividades de integração complementares

A AAUAlg continuará a organizar várias atividades complementares, com o claro objetivo de melhorar as atividades de integração dos novos estudantes da Universidade do Algarve, criando pontos de contacto entre as atividades dos vários cursos e, consecutivamente, unindo a Academia.

Atividades do Gabinete de Desporto da AAUAlg

O Gabinete de Desporto da AAUAlg colaborou com a Universidade do Algarve (UAlg), no sentido da organização de atividades de integração dos novos estudantes como Open Day de ‘stand up paddle’, canoagem e vela (em parceria com o Centro Náutico da Praia de Faro), bem como um Oper Day de surf e bodyboard (em parceria com a Associação AMAR e Clube de Surf de Faro).

As atividades que integram o programa diurno da Semana de Receção ao Caloiro são: Tarde de Desporto (realizada ontem, terça-feira) e Tarde de Fitness (esta quarta-feira), ambas no Campus da Penha da Universidade do Algarve.

Cultura e tradição académica

Além das atividades já referidas, a AAUAlg organiza um ‘peddy paper’ noturno pela cidade de Faro (esta quarta-feira), que se iniciará às 21h00 no Campus da Penha da UAlg, passando por alguns dos pontos mais importantes de Faro, e terminando no Largo do Carmo, onde, pelas 23h59, se realizará a Monumental Serenata de Abertura do Ano Letivo.

Desfile é na terça-feira

Na terça-feira, 26, realiza-se o “Mega Desfile do Caloiro e Banho Público”, atividade na qual os novos estudantes dos vários cursos da UAlg se apresentam pela primeira vez à cidade de Faro, por um percurso que se iniciará no Campus da Penha da UAlg e terminará no Largo de São Francisco.

Haverá também lugar às atividades solidárias, protagonizadas pelos vários cursos, bem como as tradicionais atividades “Missa do Caloiro” e “Sapatada” (27 de setembro) e “Procissão das Velas” (28 de setembro).