Faro: Secretário de Estado em Faro para conhecer projeto do polo tecnológico

O secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza, efetuou uma visita de trabalho à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), onde apreciou a execução do Programa Operacional CRESC Algarve 2020 e conheceu os primeiros resultados da discussão da Estratégia Regional para o pós-2020.

De seguida, a comitiva deslocou-se ao Campus da Penha da Universidade do Algarve (UALG), para conhecer mais sobre a visão e o projeto do Polo Tecnológico do Algarve.

Após a receção pelo reitor da UALG, Paulo Águas, o governante assistiu às apresentações dos representantes da associação empresarial Algarve Tech Hub, Miguel Fernandes, da Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da UALG (CRIA), Hugo Barros, e dos Municípios de Faro e de Loulé, tendo manifestado o seu apoio a esta iniciativa de cooperação entre os setores público, empresarial e académico.

“O conceito de ecossistema, de cluster, de rede, de cooperação é a única forma dos territórios ganharem competitividade”, afirmou Nelson de Souza após o encontro que envolveu os principais ‘stakeholders’ do projeto.

“Conheço os fundos há mais de 30 anos, conheço o trabalho e a mentalidade dos nossos empresários. A criação deste Polo Tecnológico será possível com o apoio de Fundos da União Europeia e a vontade das empresas se organizarem em primeiro lugar.”, garantiu.

“A cooperação entre parceiros, o consenso e o envolvimento de todos os atores é fundamental. O trabalho em rede é crucial. É a rede quem nos salva nos momentos mais críticos da nossa vida profissional e pessoal” concluiu Nelson de Sousa.

Por sua vez, o presidente da CCDR Algarve, Francisco Serra, afirmou que “a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e a Autoridade de Gestão do CRESC ALGARVE 2020 têm a máquina preparada para fazer sair o aviso nas próximas semanas, para que a Universidade do Algarve se possa candidatar”.