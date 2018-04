Faro: PS quer conservação do Celeiro do Convento de São Francisco

Connect on Linked in

Os deputados do PS eleitos pelo círculo de Faro perguntaram ao Ministério da Cultura se está a desenvolver alguma diligência, ou se tem conhecimento de procedimentos tomados pelos proprietários do Celeiro situado na cerca do Convento de São Francisco, ou pela Câmara Municipal de Faro, tendo em vista a sua conservação, valorização e proteção.

“Em causa está a necessidade de se realizar uma intervenção para proteger o Celeiro, que foi classificado como Imóvel de Interesse Público, e ficou ainda mais debilitado depois do mau tempo que se fez sentir nas últimas semanas, provocando a derrocada do telhado”, explicam os parlamentares.

Luís Graça, Ana Passos, Fernando Anastácio e João Rodrigues lembram que o Celeiro da cerca do Convento de São Francisco “foi erigido na primeira metade do século XVIII, no terreiro então denominado Horta dos Cães, que se situava entre a cerca muralhada construída em torno de Faro no século XVII e a cerca do referido convento, sendo este a única edificação civil de planta octogonal existente no Algarve”.

Neste sentido, “cumpre saber que diligências estão em curso por parte da tutela, assim como as que têm sido eventualmente levadas a cabo pelos seus proprietários e pela autarquia onde se encontra situado o edifício classificado”, acrescentam os deputados.