Faro: Primeira hora de estacionamento grátis para quem comprar no comércio local

A primeira hora de estacionamento no parque de estacionamento da Pontinha, em Faro, vai ser grátis para os clientes das lojas associadas da Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL).

Esta campanha de Natal começa no próximo sábado, 16 de dezembro, e prolonga-se até 25 de dezembro.

Para beneficiar da oferta da primeira hora de estacionamento basta efetuar uma compra de 10 euros nas lojas associadas da ACRAL e utilizar um tempo mínimo de 2 horas de estacionamento. O comprovativo de compra deve ser apresentado na sala de apoio ao cliente do parque de estacionamento.

Esta promoção de Natal resulta de um acordo de parceria celebrado entre a ACRAL e a Saba – Companhia de Parques de Estacionamento SA.

Baixa enche-se de atividades para celebrar o Natal

Faro voltou a apostar este ano em forte no programa de animação da baixa da cidade, denominado “Uma Aventura de Natal em Faro”, reforçando o investimento que este ano atinge os 200 mil euros. Tudo para celebrar o Natal, criar atividades para as crianças, e não só, e, principalmente, dinamizar o comércio local.

A iniciativa conta com a participação ativa da Associação Comércio da Baixa de Faro, da Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), da Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro (ACZHF), bem como da empresa municipal FAGAR.

“Este ano, a autarquia esforçou-se por apresentar um conjunto de atividades e motivos de interesse para as famílias farenses e algarvias se deslocarem à baixa de Faro e viverem momentos de pura magia”, referem os responsáveis autárquicos.

O investimento inclui um reforço da iluminação de Natal, espetáculos de teatro e de magia, concertos, atividades científicas (no Centro Ciência Viva), palhaços, caricaturistas, ventríloquos, circo ambulante, ‘flashmobs’, espetáculos de dança, entre outras atividades.

A tenda de Natal com 700 metros quadrados instalada na Praça da Pontinha continua a ser o centro da animação, ponto de exibição das árvores de Natal criadas pelos alunos das escolas do concelho para o 4.º Concurso de Decoração de Árvore de Natal. Os vencedores serão decididos pelos visitantes, através do preenchimento dos boletins de voto, a depositar na própria tenda até ao dia 23. A tenda está aberta diariamente até às 19h00, mas no dia 23 encerra às 12h00.

Outro motivo de interesse da tenda reside na recriação das paisagens da última aventura dos heróis de Faro, os Farrobinhas, com “O Enigma do Duende”. Um enigma para resolver, naquela que é já a quarta aventura destes heróis e que este ano, para além do Natal, tem como pano de fundo a Ria Formosa. O livro, mais uma vez, será oferecido a todas as crianças que se deslocarem à tenda, nos dias em que o Pai Natal estará presente.

O “velhinho das barbas” e a sua comitiva de 27 elementos desfilam, sempre aos sábados, às 10h30, do Jardim Manuel Bívar até à tenda no Largo da Pontinha, onde chegam por volta das 11h00.

Todas as sextas-feiras e sábados há muita animação na tenda e zona comercial. Este ano, a Feira de Artesanato, que começou na passada sexta-feira, decorrerá até ao dia 24. Esta feira constitui uma boa alternativa para as compras de Natal, funciona diariamente, no Jardim Manuel Bivar, das 09h00 às 19h00, exceto no dia 24, que encerrará às 13h00.

Durante estes dias, os farenses e todos os que visitam a cidade, têm ainda oportunidade de assistir a mais de 50 performances de música, dança, teatro, ‘workshops’ e ‘flashmobs’ em diversos pontos da baixa, que garantem animação e a dinamização do comércio local, servindo também de atração turística pela sua inovação e originalidade.