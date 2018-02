Faro: Motociclistas vão manifestar-se no domingo contra inspeções periódicas

Connect on Linked in

Os motociclistas vão manifestar-se no próximo domingo, no Largo de S. Francisco, em Faro, a partir das 15h00, no âmbito de uma ação a nível nacional contra as inspeções periódicas e que também acontece, à mesma hora, em Lisboa, no Porto, em Coimbra, no Funchal e em Ponta Delgada.

O protesto é também contra a decisão do Governo de tornar obrigatória a carta de condução para os condutores de motociclos a partir de 125 cm3 de cilindrada, mesmo que estes já tenham carta de automóvel.

Estas medidas “apenas visam beneficiar o negócio das inspeções e das escolas de condução, à custa dos motociclistas e sem quaisquer benefícios em termos de segurança rodoviária”, considera o Grupo de Acção Motociclista (GAM), que organiza a ação.

Durante a manifestação de Lisboa, o GAM entregará o “Manifesto Motociclista” ao ministro da Administração Interna e a todos os grupos parlamentares da Assembleia da República.