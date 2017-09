Faro: MARF destaca incorporação de valor com o “Portugal Sou Eu”

Connect on Linked in

A incorporação de valor nos produtos portugueses foi destacada, esta semana, como uma das principais virtudes do Programa “Portugal Sou Eu”, iniciativa do Ministério da Economia que passou a dispor de mais um posto de atendimento, este nas instalações do Mercado Abastecedor da Região de Faro (MARF).

Tanto a Administração da SIMAB – Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores, como o Município de Faro, aproveitaram a sessão de abertura deste posto “Portugal Sou Eu” para sublinhar a importância de valorizar a oferta nacional com a incorporação de valor, mas também o uso de uma marca identitária da produção nacional que seja facilmente identificável pelo consumidor.

De acordo com Rui Pereira Martins, administrador que representou a SIMAB na sessão realizada no MARF, o Programa “Portugal Sou Eu” dá pleno cumprimento a um dos desideratos fundamentais dos próprios mercados abastecedores do grupo: o de “contribuir para que qualquer produto nacional que neles passe seja muito mais rico quando deles sai, fruto do acréscimo de valor a que aqui são sujeitos”.

“Seja pela intrínseca qualidade de grande parte dos produtos nacionais que são transacionados nos mercados geridos pela SIMAB, seja pelos serviços e pela logística que a SIMAB disponibiliza aos operadores, temos a certeza de que esses produtos chegam ao consumidor muito mais valorizados”, disse Rui Martins, que aproveitou a breve sessão para lembrar a importância nacional e regional de plataformas como o MARF, “onde estão instalados cerca de 200 operadores, que implicou a criação de cerca de 700 a 800 empregos e onde se regista um volume de negócios anual da ordem dos 1.300 milhões de euros”.

Pelo mesmo diapasão afinou o presidente do Executivo Municipal de Faro, que lembrou “o primeiro mérito” do “Portugal Sou Eu”: “o de transmitir aos portugueses em geral, e no caso em particular aos operadores e consumidores que implicam com o MARF, a necessidade de valorizar a excelência dos nossos produtos”.

“Hoje, os nossos produtos são reconhecidos pela sua qualidade; se tiverem mais uma certificação, como a que propõe o selo “Portugal Sou Eu”, os consumidores, mesmo os do exterior, vão olhar para eles muito mais facilmente”, disse Rogério Bacalhau, sublinhando, assim, a “mais valia” do programa e incentivando os produtores algarvios à adesão.

Na breve sessão – que decorreu ao final da tarde no Núcleo Administrativo e Comercial do MARF, onde ficou aberto ao público o Posto de Atendimento “Portugal Sou Eu” – participaram igualmente, a par dos vários operadores do MARF que se associaram ao ato público, Gonçalo Velho, presidente do Conselho de Administração do MARF e membro do Conselho de Administração da SIMAB; Nuno Ferreira, diretor comercial/sul da SIMAB; Fernando Severino, diretor regional de Agricultura do Algarve; e Teresa Correia, membro do Conselho de Administração do MARF e vereadora da Câmara Municipal de Faro.

A instalação deste Posto de Atendimento no MARF dá cumprimento a um protocolo estabelecido entre o Grupo SIMAB e as entidades que operacionalizam o “Portugal Sou Eu”, nomeadamente o IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação; Associação Empresarial de Portugal; Associação Industrial Portuguesa; Confederação dos Agricultores de Portugal; Confederação do Comércio e Serviços de Portugal; Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição; e Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.