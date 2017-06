Faro: Igreja de São Pedro com 23 mil euros para obras

A renovação da Igreja de São Pedro, em Faro, vai contar com apoio financeiro do Governo. Esta igreja vai ser alvo de uma obra de renovação do presbitério, no âmbito do Programa de Equipamentos Urbanos de Utilização Coletiva, no valor de cerca de 46 mil euros, a qual conta com metade de comparticipação por parte do Estado (23 mil euros).

A intervenção na Igreja de São Pedro visa devolver o presbitério às suas origens e aproximar a zona de celebração da assembleia, seguindo-se a colocação da nova iluminação daquele templo católico, igualmente apoiada por este programa público para a instalação de equipamentos de utilização coletiva, promovidos por instituições privadas de interesse público sem fins lucrativos, para a construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de equipamentos urbanos de utilização coletiva, incluindo os equipamentos religiosos.

Este programa é da responsabilidade da Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) e é gerido regionalmente pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), tendo Carlos Miguel, secretário de Estado das Autarquias Locais, participado na sessão de assinatura e homologado o protocolo firmado entre estas entidades e a Fábrica da Igreja de São Pedro.

