Faro: Grandes compositores clássicos no Teatro Lethes

Na próxima sexta-feira, dia 16, às 21h00, a Orquestra Clássica do Sul (OCS) sobe ao palco do Teatro Lethes, em Faro, para o concerto “Grandes Compositores Clássicos”.

Com temas de L. Beethoven e W.A. Mozart, a OCS oferece duas visões diferentes do mesmo conjunto: o quinteto. Mozart propõe um quarteto de cordas ao qual uma viola é adicionada enquanto Beethoven acrescenta um piano ao quarteto clássico. Ambas as obras formam uma linha reta que revela um esboço do que a música ocidental seguirá no limiar do romantismo.

Os bilhetes custam 6 euros, podem ser adquiridos na bilheteira on-line (www.bol.pt) e o concerto terá a duração de 80 minutos.

A OCS vai estar no Teatro Lethes, também nos dias 8 de junho e 12 de outubro, com os grandes compositores românticos e franceses.

Fundada em 2002 como Orquestra do Algarve, torna-se Orquestra Clássica do Sul (OCS) em Setembro de 2013. Composta por músicos de doze nacionalidades diferentes, a orquestra realiza concertos de música de câmara, ópera, concertos ‘promenade’ (destinados às famílias), concertos ligados a outras expressões artísticas (como jazz, fado, dança, literatura), ‘workshops’ e ‘masterclasses’.