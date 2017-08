Faro: Festival F começa esta quinta-feira e tem novidades de última hora

Faro prepara-se para três dias de Festival F, a partir desta quinta-feira e até sábado, em sete palcos instalados na zona histórica da capital algarvia, com alguns dos principais nomes do panorama musical português da atualidade, mas também com tertúlias, ‘stand up comedy’, artes plásticas, cinema, artesanato, entre outras manifestações culturais.

Salvador Sobral e Cuca Roseta, esta última por motivos de saúde, não vão atuar nesta edição, tal como estava agendado, mas a organização já anunciou como novidades a presença dos Expensive Soul, dos The Black Manba e do espetáculo “Deixem o Pimba em Paz” com Bruno Nogueira e Manuela Azevedo.

O cartaz inclui Rui Veloso, Carminho, Miguel Araújo, AGIR, Dengaz, Mão Morta, Jorge Palma, Xutos & Pontapés, Samuel Úria, Beatbombers, Batida, Valete, HMB, Dillaz, Orelha Negra, Frankie Chavez, entre muitos outros.

“Ao longo de três edições o Festival F tem promovido Faro como local privilegiado para a realização de um festival de música, valorizando o património, através da escolha da zona histórica da Vila Adentro, e a cultura, com uma programação de referência, dinâmica e abrangente”, explicam os promotores.

Em 2017, na quarta edição, o festival afirma-se definitivamente no panorama dos grandes festivais de música em Portugal, sendo incluído no projeto Portuguese Music Festivals, promovido pelo Turismo de Portugal.

O Festival F, uma iniciativa do Município de Faro, do Teatro Municipal de Faro, da Ambifaro e da produtora Sons em Trânsito, é reconhecido pela Europe Festivals Association, que após um processo de avaliação revolveu distingui-lo com o selo EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe), por dois anos consecutivos, em 2016 e 2017. Também nestes últimos dois anos foi eleito enquanto “Escolha do Consumidor”.

O bilhete diário custa 15 euros e o passe para os três custa 40 euros. As crianças até aos 12 anos não pagam.

Programa Completo (música):

Quinta-feira, 31 de agosto

19h00 – Orquestra Clássica do Sul – Igreja da Sé

19h45 – LST – Lisboa String Trio – Palco Museu by My Choice Algarve

20h00 – Mauro Amaral – Palco Castelo by Somersby

20h30 – peixe : avião – Palco Quintalão by Super Bock

21h00 – Couple Coffee – Palco Sé

21h30 – Expensive Soul – Palco Ria by Forum Algarve

21h45 – Miguel Martins “Kaleidoscopio” – Palco Arco

22h00 – First Breath After Coma – Palco Castelo by Somersby

22h45 – Tó Trips e João Doce – Palco Museu by My Choice Algarve

22h45 – Deixem o Pimba em Paz – Palco Sé

23h30 – Xutos & Pontapés – Palco Ria by Forum Algarve

00h00 – Isaura – Palco Castelo by Somersby

00h00 – Caribe Ibérico convida Tropicáustica – Palco Arco

00h30 – Selecta Alice – Palco Músicos

00h45 – Mishlawi – Palco Quintalão by Super Bock

01h00 – Samuel Úria – Palco Sé

01h45 – Dengaz – Palco Ria by Forum Algarve

02h00 – DJ Sunlize – Palco Castelo

03h00 – Beatbombers – Palco Quintalão by Super Bock

Sexta-feira, 01 de setembro

19h00 – Orquestra Clássica do Sul – Igreja da Sé

19h45 – S. Pedro – Palco Museu by My Choice Algarve

20h00 – They’re Heading West – Palco Castelo by Somersby

20h30 – The Happy Mess – Palco Quintalão by Super Bock

21h00 – The Black Mamba – Palco Sé

21h30 – Carminho – Palco Ria by Forum Algarve

21h45 – Carlos Bica – Palco Arco

22h00 – Mimicat – Palco Castelo by Somersby

22h45 – Lula Pena – Palco Museu by My Choice Algarve

22h45 – Mão Morta – Palco Sé

23h30 – Rui Veloso – Palco Ria by Forum Algarve

00h00 – Valas – Palco Castelo by Somersby

00h00 – DJ Rhythm – Palco Arco

00h30 – DJ Satelite – Palco Músicos

00h45 – Galopim – Palco Quintalão by Super Bock

01h00 – Valete – Palco Sé

01h00 – Napoleão Mira & Reflect – Palco Arco

01h45 – Agir – Palco Ria by Forum Algarve

01h45 – DJ Gijoe + DJ Rhythm

02h00 – DJ Christian F – Palco Castelo

03h00 – Batida Radio Dj Set – Palco Quintalão by Super Bock

Sábado, 02 de setembro

19h00 – Orquestra Clássica do Sul – Igreja da Sé

19h45 – Júlio Resende e Júlio Machado Vaz – Palco Museu by My Choice Algarve

20h00 – Riding a Meteor – Palco Castelo by Somersby

20h30 – You Can’t Win, Charlie Brown – Palco Quintalão by Super Bock

21h00 – Frankie Chavez – Palco Sé

21h30 – Jorge Palma – Palco Ria by Forum Algarve

21h45 – Beatriz Pessoa – Palco Arco

22h00 – Diana Martinez & The Crib – Palco Castelo by Somersby

22h45 – Noiserv – Palco Museu by My Choice Algarve

22h45 – Orelha Negra – Palco Sé

23h30 – Miguel Araújo – Palco Ria by Forum Algarve

00h00 – NBC – Palco Castelo by Somersby

00h00 – DJ Gijoe – Palco Arco

00h30 – DJ Rita Maia – Palco Músicos

00h45 – Manuel Fúria e os Naúfragos – Palco Quintalão by Super Bock

00h45 – Kristóman – Palco Arco

01h00 – Dillaz – Palco Sé

01h15 – Perigo Público x Sickonce – Palco Arco

01h45 – HMB – Palco Ria by Forum Algarve

01h45 – DJ Gijoe + Rhythm – Palco Arco

02h00 – DJ Rui Miguel – Palco Castelo

03h00 – DJ Marfox – Palco Quintalão by Super Bock