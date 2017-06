Faro discute estratégia para a valorização e requalificação da frente ribeirinha

Connect on Linked in

A Assembleia Municipal de Faro vai discutir esta quinta-feira, a partir das 21h00, por iniciativa do PS, a estratégia municipal para a valorização e requalificação da frente ribeirinha do concelho.

Segundo a proposta dos socialistas, a estratégia para a intervenção na frente ribeirinha deve assentar em quatro eixos principais: A criação de zonas de lazer; A criação de infraestruturas de apoio à náutica de recreio e às atividades marítimo-turísticas; O ordenamento do espaço, com a diminuição dos impactos resultantes das servidões e condicionantes que afetam o território; A reabilitação urbana das áreas degradadas.

O modelo de intervenção proposto pelo PS passa pela criação do Gabinete da Frente Ribeirinha, constituído por representantes do município, da CCDR Algarve, do Parque Natural da Ria Formosa e das Infraestruturas de Portugal, da Administração do Porto de Sines e da Docapesca – Portos e Lotas, Polis Litoral Ria Formosa e pelas juntas freguesia do Montenegro e União das Freguesias de Faro.

Este gabinete, defende o PS, terá como missão a identificação de medidas e propostas para a intervenção na zona em questão e produção de documentação, nomeadamente do quadro de referência da intervenção na frente ribeirinha, em obediência aos eixos definidos e concertado com as entidades com competências e interesses na área da intervenção, bem como pelo lançamento de um concurso internacional de ideias para as intervenções a realizar.