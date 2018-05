Faro: Comércio local associa-se ao Ano Europeu do Património Cultural

Connect on Linked in

O comércio tradicional da baixa de Faro está a associar-se às comemorações do Ano Europeu do Património Cultural.

Numa iniciativa da Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), em parceria com o Centro Europe Direct Algarve, cerca de duas dezenas de lojistas da baixa da cidade têm em exposição durante este mês de maio – Mês da Europa – uma fotografia em grande formato da mostra “Para além do Branco”, de Filipe da Palma.

“A adesão do comércio local a esta iniciativa é uma prova inequívoca do compromisso destes empresários e deste modelo de negócio com a preservação e valorização do património, da cultura e da identidade dos centros históricos das nossas cidades”, considera Álvaro Viegas, presidente da ACRAL.

Segundo o dirigente associativo, ao juntar-se a esta “grande celebração europeia”, o pequeno comércio “está a assumir o seu contributo decisivo para a manutenção das nossas tradições e dinâmicas socias, ajudando, dessa forma, a valorizar o Algarve enquanto destino turístico”.

Em «Para além do Branco», Filipe da Palma procura mostrar o Algarve interior após a realização de uma campanha dirigida à população local, lançada em 1980 pela Comissão Regional de Turismo, através da qual se tentou tornar o branco novamente a cor predominante do casario, mas onde as cores fortes também coexistem e são uma marca importante da tradição e da cultura.

O Centro Europe Direct Algarve faz parte da Rede de Centros Europe Direct da Comissão Europeia, encontra-se hospedado na CCDR Algarve e tem por missão promover a aproximação dos cidadãos à Europa.

A exposição «Para além do Branco» estará patente nas montras das lojas aderentes a partir desta quarta-feira, 9 de maio, Dia da Europa.