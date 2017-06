Faro capital nacional da ginástica até domingo

Connect on Linked in

Faro recebe a Festa Nacional da Ginástica, o maior evento desportivo nacional da modalidade, a partir desta sexta-feira e até domingo.

“Este grande evento trará à Faro mais de 3000 participantes de todas as idades, que praticam a modalidade na vertente competitiva ou apenas por gosto e bem-estar. A acompanhar as equipas estarão também as suas famílias, facto que terá um grande impacto ao nível do comércio local”, explicam os responsáveis da Federação Portuguesa de Ginástica.

Esta quarta edição está a ser organizada pela FGP em parceria com o Município de Faro, com o Clube Educativo e Desportivo de Faro e ainda com o apoio da Associação de Ginástica do Algarve.

O evento inclui o PortugalGym (Ginástica para Todos), ao ar livre durante os três dias, a Batalha dos Campeões (todas as disciplinas de competição da FGP), domingo a partir das 14h00, e a Gala Prof. Henrique Reis Pinto (momentos de apresentações de Ginástica para Todos, das disciplinas de competição e momentos de homenagem), sábado `s 21h00 e domingo às 17h00.

As apresentações irão decorrer em locais distintos ao longo dos três dias. O Pavilhão Municipal da Penha será o único local com apresentações de interior, enquanto que os palcos exteriores serão o Jardim Manuel Bivar, a Praça da Pontinha e o Fórum Algarve.