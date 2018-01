Faro: Arte produzida por alunos do secundário em exposição no IPDJ

Print This Post

Vai estar patente ao público, de 2 a 20 de fevereiro, na Galeria de Exposições da Direção Regional do Algarve do IPDJ, em Faro, a exposição “Arte Algarve 2018 – 2.º Concurso de Arte para Escolas Secundárias do Algarve”.

“Arte Algarve 2018” apresenta ao público as obras dos vinte finalistas daquele concurso, promovido pela Sovereign – Consultoria Lda, juntamente com a Fundação Sovereign Art Foundation (SAF), junto dos alunos dos 10.º, 11.º e 12.º anos.

O principal objetivo deste concurso é inspirar, incentivar e premiar jovens artistas da nossa comunidade para estimular o desenvolvimento cultural e angariar fundos para crianças e jovens desfavorecidos da região.

Durante o mês de abril serão designados, por um júri, dois vencedores, havendo ainda um terceiro prémio que será atribuído ao artista cuja obra de arte receber mais votos públicos on-line “www.sovereignartfoundation.com).

Aos artistas vencedores e às suas escolas serão atribuídos prémios monetários. As obras de arte serão leiloadas ao público e os fundos angariados pela sua venda serão divididos entre os próprios artistas e uma instituição de solidariedade social a designar pela Fundação Sovereign Art.

A exposição “Arte Algarve 2018 – 2.º Concurso de Arte para Escolas Secundárias do Algarve” inaugura no dia 2 de fevereiro, pelas 16h00, e pode ser visitada de segunda a sexta, das 9h00 as 18h00.