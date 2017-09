Faro: António Eusébio apresenta programa eleitoral

Connect on Linked in

.

A candidatura do PS às eleições Autárquicas no Concelho de Faro, liderada por António Eusébio e que tem como ‘slogan’ “Faro Merece Mais”, apresenta o seu programa eleitoral esta quinta-feira, às 18h30, no Salão Nobre do Edifício do Governo Civil.

O programa eleitoral do PS para o concelho de Faro “resulta de um processo de participação dos cidadãos na sua construção, no âmbito da iniciativa ‘Ouvir Faro’, que resultou na recolha de mais de 1000 contributos sobre o que os farenses desejam para o seu concelho, agora sistematizados num programa eleitoral com a marca do Partido Socialista”, explica aquela candidatura em comunicado enviado às redações.