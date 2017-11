Farense soma e segue, Lusitano regressa às vitórias

Connect on Linked in

O Farense recebeu e derrotou o Armacenenses por 1-0, em jogo da 11.ª jornada da série E do Campeonato de Portugal, e continua na liderança, agora com com 30 pontos, mais três do que o Casa Pia que se mantém a segunda posição depois de golear o Moncarapachense (5-0).

O Olhanense caiu para o quinto lugar após a derrota em casa diante do Pinhalnovense e continua com 20 pontos. O Armacenenses segue na sexta posição com 16 pontos.

Almancilense (9.º, 13 pontos) e Louletano (10.º, 12 pontos) também desceram na tabela depois de serem derrotados nos terrenos do Oriental e do Lusitano de Vila Real de Santo António, respetivamente, pelo mesmo resultado (1-0). Com este triunfo, o Lusitano regressou às vitórias mas continua na última posição, agora repartida com o Moncarapachense (7 pontos).