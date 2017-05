Farense: Só faltou um bocadinho assim

Connect on Linked in

O Farense fez o que lhe competia na última jornada da fase de subida do Campeonato de Portugal em futebol, derrotando o líder Praiense (3-1), o Louletano até deu uma ajuda empatando (1-1) no terreno do Fátima, mas o triunfo do Real diante do Sacavenense (2-1) impediu a formação algarvia de chegar ao “play-off” de promoção à Segunda Liga.

Com estes resultados, o Real subiu ao primeiro lugar (25 pontos) e garantiu a promoção direta, enquanto o Praiense caiu para a segunda posição (24 pontos) e terá que disputar o referido “play-off” com o 17.º ou o 18.º classificado da Segunda Liga. O Farense concluiu a prova na terceira posição, com os mesmos pontos do Fátima(23), e na próxima temporada voltará a disputar o Campeonato de Portugal.

Assim, na próxima época o Algarve terá sete equipas no Campeonato de Portugal: Farense, Louletano, Lusitano VRSA, Almancilense e Armacenenses, que garantiram a manutenção, Olhanense, despromovido da Segunda Liga, e Quarteirense ou Moncarapachense, que vão decidir o título distrital no próximo sábado.