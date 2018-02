Farense reforça liderança e Olhanense já é segundo

Connect on Linked in

O Farense reforçou a liderança na Série E do Campeonato de Portugal, em futebol, ao derrotar o Casa Pia (0-1), que ocupava a segunda posição, em jogo disputado este domingo no Estádio Pina Manique, em Lisboa.

Com este resultado, o Olhanense, que recebeu e derrotou o Lusitano de VRSA (2-0), saltou para a segunda posição, com 49 pontos, menos nove pontos do que o Farense e mais um do que o Casa Pia, que é agora terceiro.

Recorde-se que têm acesso a disputar a fase de subida à Segunda Liga o primeiro classificado de cada uma das cinco séries e os três melhores segundos.

O Armacenenses foi ganhar (0-2) ao terreno do Pinhalnovense e mantém a sexta posição, agora com 30 pontos.

O Louletano, que também ganhou fora, 1-2 no reduto do Operário dos Açores, saiu da zona de despromoção e ocupa agora a 10.ª posição, com 19 pontos.

As restantes equipas algarvias estão por baixo da linha de água.

O Almancilense perdeu no terreno do Moura (3-1) e caiu para o 12.º lugar (18 pontos), enquanto o Moncarapachense perdeu em casa com o Olímpico do Montijo (3-4) e desceu para o 14.º lugar (17 pontos). O Lusitano, após a derrota em Olhão, passou a repartir a última posição com o Estrela de Vendas Novas (15 pontos) que empatou com o Castrense.

Esta 19.ª jornada completou-se com a vitória do Sporting Ideal (2-1) sobre o Oriental, que permitiu à formação dos Açores sair da zona de despromoção. O Oriental mantém o quarto lugar, mas, com 37 pontos, está agora mais longe de Olhanense e Farense.