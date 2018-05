Farense: “Play-off” de subida à Segunda Liga começa este domingo

Connect on Linked in

A primeira mão da primeira eliminatória do “play-off” de subida à Segunda Liga de futebol disputa-se este domingo, com o Farense a jogar no terreno do Felgueiras (Estádio Dr. Machados de Matos) às 16h00.

A segunda mão está marcada para o domingo seguinte, no Estádio São Luís, em Faro.

O período de reserva de bilhetes, para os sócios e adeptos que pretendam deslocar-se a Felgueiras, começou ontem, quarta-feira, decorre na secretaria do clube e os ingressos podem ser levantados amanhã, sexta-feira.

O Farense está também a organizar excursões ao preço de 10 euros por pessoa (inclui bilhete e viagem de autocarro). A saída será efetuada às 06h00 da manhã de domingo junto ao Pavilhão do Farense. As inscrições decorrem no mesmo período na secretaria do clube.

Caso ultrapasse o Felgueiras, o Farense já sabe que jogará depois com o vencedor da eliminatória que opõe Vilafranquense e Vizela. O vencedor desta meia-final garante a subida à Segunda Liga e a disputa da final onde se decidirá o título do Campeonato de Portugal

Campeonato de Portugal

(Play-off de subida à Segunda Liga)

1.ª eliminatória (1.ª mão)

Felgueiras – FARENSE

Vilafranquense – Vizela

U. Leiria – Lusitano Vildemoinhos

Mafra – Vilaverdense