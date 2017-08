Farense, Olhanense e Moncarapachense ganham no arranque do Campeonato de Portugal

Connect on Linked in

O Farense, o Olhanense e o Moncarapachense foram as três equipas da região que somaram os três pontos na primeira jornada da Série E do Campeonato de Portugal, em futebol, disputada este domingo.

A equipa de Olhão recebeu e derrotou o Almancilense (2-0), enquanto o emblema de Moncarapacho, que subiu este ano ao terceiro escalão do futebol português, ganhou, também em casa, pela margem mínima aos alentejanos do Castrense (1-0). O Farense foi ganhar (1-0) ao terreno do Moura.

O Armacenenses empatou (2-2) nos Açores como Operário. O Louletano perdeu em casa (0-1) com o Olímpico do Montijo e o Lusitano de Vila Real de Santo António foi derrotado no reduto do Casa Pia (3-1).

Esta ronda inaugural completou-se com o Pinhalnovense-Oriental (1-1) e com o Estrela de Vendas Novas-SC Ideal (1-0).