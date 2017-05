Farense na luta pela subida, Lusitano garante manutenção

Connect on Linked in

O Farense recebeu e derrotou o Real (2-1) em jogo da 12.ª jornada da fase de subida do Campeonato de Portugal (zona sul) e continua com hipóteses matemáticas de subir à Segunda Liga, embora dependa de terceiros.

A equipa da capital algarvia está no terceiro lugar, a quatro pontos do lider Praiense a um ponto do Real que está na segunda posição. Refira-se que o primeiro sobe diretamente e o segundo classificado disputa um “play-off” com uma equipa da Segunda Liga.

Quando faltam disputar duas jornadas, o Farense jogará ainda com o Sacavenense (fora), na próxima jornada, e como Praiense (em casa), na última.

O Louletano, já sem hipóteses de subir e com a manutenção garantida, empatou a zero nos Açores com o Operário.

Lusitano garante permanência

Por seu turno, o Lusitano de VRSA garantiu a manutenção mesmo perdendo no terreno do Almancilense (2-1) já que o Atlético da Malveira foi derrotado no reduto do Pinhalnovense (3-2). A equipa vila-realense já tinha conseguido escapar à despromoção direta, mas ainda havia hipóteses matemáticas de poder cair no “play-off” de permanência, situação que ficou resolvida este fim de semana.

Na mesma série (H), o Almancilense, quando faltam duas jornadas, está a apenas um ponto de garantir a permanência sem depender de terceiros.

Na série G, o Armacenenses foi ganhar ao terreno do Fabril (1-2) e também deu um passo importante rumo à manutenção, já que, a duas jornadas do final, está com cinco pontos de vantagem sobre o Aljustrelense, equipa que ocupa o lugar que obriga à disputa do “play-off” de permanência.