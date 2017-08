Farense lidera isolado após duas jornadas

Connect on Linked in

O Farense é única equipa da Série E do Campeonato de Portugal com duas vitórias nos dois primeiros jogos e assumiu a liderança, isolado, este domingo, após o triunfo por 4-0, em casa, sobre o Moncarapachense.

Olhanense e Armacenenses integram o grupo de quatro equipas que segue na perseguição, com quatro pontos, e inclui ainda Casa Pia e Olímpico do Montijo. O Armacenenses, a jogar em casa, derrotou o Moura (1-0) e o Olhanense empatou a zero nos Açores com o SC Ideal.

O Lusitano recebeu e derrotou o Estrela de Vendas Novas (4-0) e o Louletano foi ganhar 1-2 ao terreno do Almancilense. Lusitano, Louletano e Moncarapachense estão no grupo de quatro equipas com três pontos, junto com o Estrela de Vendas Novas.

Pinhalnovense, Oriental e Operário têm dois pontos. Castrense e SC Ideal têm um ponto.

O Almancilense ainda não pontuou e reparte a última posição com o Moura, que está na mesma situação.

Esta segunda jornada completou-se com os jogos Olímpico do Montijo-Operário (1-1), Oriental-Casa Pia (2-2) e Castrense-Pinhalnovense (2-2).