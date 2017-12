Farense empata e Olhanense aproxima-se dos lugares da frente

Connect on Linked in

O Farense empatou a zero no reduto do Olímpico do Montijo, em jogo da 12.ª ronda do Campeonato de Portugal, mas conseguiu reforçar a liderança já que o Casa Pia, que ocupava o segundo lugar isolado, perdeu (1-0) no reduto do Pinhalnovense.

A formação da capital algarvia soma agora 31 pontos, mais quatro do que Pinhalnovense e Casa Pia, que repartem a segunda posição.

O Olhanense mantém a quinta posição, mas aproximou-se dos lugares mais altos da tabela depois da vitória (1-2) no terreno do Armacenenses. A equipa de Olhão tem 23 pontos, ou seja, está agora a quatro pontos do segundo lugar e a oito do líder Farense. O Armacenenses mantém o sexto lugar com 16 pontos.

O Olhanense tem ainda à sua frente o Oriental, com 24 pontos, que veio ao Algarve ganhar no reduto do Louletano (0-1). Com esta derrota, a equipa de Loulé caiu para a zona de despromoção (11.º com 12 pontos).

O Almancilense recebeu o Castrense e empatou a dois golos, mas os 14 pontos que possui garantem-lhe, para já, um lugar na zona de manutenção (9.º com 14 pontos).

Moncarapachense e Lusitano repartem a última posição com oito pontos. A equipa de Moncarapacho empatou (3-3) em casa com o Estrela de Vandas Novas e o Lusitano empatou a zero com o Operário, nos Açores.

O Moura recebeu e derrotou o Sporting Ideal (2-0), conseguindo assim sair da zona de despromoção.