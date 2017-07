Farense bate Lusitano VRSA e vence Torneio da AF Algarve

Connect on Linked in

A equipa do Farense venceu ontem o Lusitano VRSA, por 2-0, no encontro da final do Torneio da AF Algarve, disputada no Estádio Algarve. A formação da capital algarvia levou assim o troféu para casa.

Os golos foram apontados por Tavinho, logo aos 10 minutos, após um cruzamento do médio Luís Zambujo – um dos jogadores em destaque nesta partida dividida em duas partes de 30 minutos. O segundo golo foi marcado por Jorge Ribeiro, ao minuto 53, na marcação de um pontapé de livre à entrada da grande área.

No jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares, o Olhanense levou a melhor sobre a equipa do Louletano, vencendo por 2-1, com golos de Bruno Carvalho (5 minutos) e Ruben Fidalgo (41). Guilherme (50) marcou o golo da equipa de Loulé.

Nas meias-finais, disputadas no sábado, Farense e Lusitano VRSA tinham eliminado Olhanense e Louletano, respetivamente, ambos após a marcação de grandes penalidades e 0-0 no tempo regulamentar.

