Farense bate Felgueiras na primeira mão do “play-off”

O Farense ganhou 2-3 no terreno do Felgueiras, no jogo da primeira mão da primeira eliminatória do “play-off” de subida à Segunda Liga, e regressou em vantagem para a segunda mão que se disputa no próximo domingo no Estádio São Luís, em Faro.

O Felgueiras marcou primeiro, logo aos 13 minutos, por intermédio de Patrick, mas o Farense empatou antes do intervalo com um golo de Jorginho (28 minutos) e colocou-se em vantagem aos 75 minutos por intermédio de Neca (75 minutos). Os locais restabeleceram a igualdade por Zé Pedro, aos 82 minutos, e o golo do triunfo do Farense surgiu aos 89 minutos por Nuno Borges.

Caso consiga ultrapassar o Felgueiras, o Farense jogará o acesso à Segunda Liga com Vilafranquense ou Vizela.

Campeonato de Portugal

(1.ª eliminatória do “play-off” de subida)

1.ª mão

U. Leiria – Lusitano Vildemoinhos 3-1

Vilafranquense – Vizela 0-1

Felgueiras 1932 – FARENSE 2-3

Mafra – Vilaverdense 2-1