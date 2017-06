Famílias carenciadas aprendem a comer melhor com o que têm

Connect on Linked in

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve e o Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve celebraram, na semana passada, um protocolo de parceria – único à nível nacional – que pretende ir ao encontro da população mais vulnerável. O objetivo é “prestar e melhorar o apoio alimentar a pessoas carenciadas com o máximo de qualidade possível”.

Com esta parceria, a ARS Algarve, através do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, vai promover formação em alimentação saudável aos técnicos do Banco Alimentar do Algarve, assim como “consciencializar a população acerca da adoção de um estilo de vida saudável e dos riscos de doença causados pela não adoção do mesmo, através de documentos técnicos de receitas económicas e saudáveis e material informativo sobre alimentação saudável em contexto de carência”.

O presidente da ARS Algarve, Paulo Morgado, sublinhou a importância deste protocolo para que as “pessoas vulneráveis” que recorrem ao apoio do Banco Alimentar “tenham alguma formação para poderem fazer escolhas saudáveis com os alimentos que têm”, no sentido de “ter menos problemas de saúde” e, sobretudo, para “prevenir a obesidade”.

Por seu lado, o presidente do Banco Alimentar do Algarve, Nuno Cabrita Alves, realçou a importância deste “trabalho preventivo”, que vai trazer “vantagens em termos de mais saúde, menos doença e menos absentismo”.

JA