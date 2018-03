Falta de mão de obra em debate nas Jornadas do Barlavento

Connect on Linked in

A falta mão de obra em diversos setores, áreas de formação carenciadas e insuficiente inovação empresarial. Estes são alguns dos problemas que vão ser debatidos nas Jornadas do Barlavento, marcadas para o próximo dia 14 de abril, a partir das 9h00, no museu de Portimão. O evento estava inicialmente marcado para 24 de março, mas o falecimento do presidente da Câmara de Albufeira levou a organização a adiar a iniciativa.

As Jornadas do Barlavento, organizadas pela associação empresarial Algfuturo e pelo município de Portimão, vão ter como moderador Hugo Barros, responsável na Universidade do Algarve pelo CRIA (Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia), contando ainda com um vasto naipe de palestrantes.

No turismo, participam Helder Carrasqueiro, diretor da Escola Superior de Gestão Hotelaria e Turismo, Elisabete Mendes, da direção de formação do Turismo de Portugal, e Paula Vicente, diretora da EHTAlgarve.

Madalena Feu, delegada regional do IEFP, Rui Loureiro, diretor do ISMAT – Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, Angelina Ramos, coordenadora regional do FOR-MAR e Nelson Sousa, diretor adjunto do Instituto Piaget, são outros dos participantes nestas jornadas. A iniciativa ainda terá como orador Luís Matos Martins, dinamizador da Startup Portimão, a funcionar nas instalações do Autódromo Internacional do Algarve.

JA