Falta de limpeza da floresta dá multa até 10 mil euros

Connect on Linked in

Todos os proprietários de floresta do concelho de Portimão estão a ser contactados “quase porta a porta” para que limpem os seus terrenos até 15 de março. A autarquia avisa que as multas são “avultadas”, podendo ascender até 10 mil euros

A Câmara Municipal de Portimão está a promover uma campanha intensiva para sensibilizar a população, sobretudo os proprietários de terrenos florestais, para efetuarem a limpeza dos mesmos até 15 de março, conforme estabelece a legislação em vigor.

Portimão é um dos concelhos na região algarvia que está sempre no risco máximo durante a época de incêndios, devido às características geográficas do município, com densas áreas florestais em contacto com densas áreas urbanas.

Assim, durante o mês de fevereiro, todos os munícipes vão ser notificados por via postal, através da fatura da água, que permitirá à autarquia comunicar com “mais 50 mil fogos de habitação no concelho”. Está também em curso uma ação de sensibilização através de cartazes, que estão a ser estrategicamente afixados nas zonas rurais de Porto de Lagos, Penina, Montes de Cima, Figueira, Pereira e Mexilhoeira Grande. Além disso, esta campanha inclui ainda a distribuição massiva de folhetos em pontos-chave de frequência dos residentes nestas zonas.

Paralelamente, a autarquia adianta que já está a decorrer um trabalho de “levantamento exaustivo de identificação e georeferenciação” no terreno das propriedades, com equipas de observação da estrutura municipal de proteção civil municipal, envolvendo bombeiros, técnicos da autarquia, juntas de freguesia e GNR. O objetivo é “identificar situações de maior risco e validar os trabalhos de gestão de combustível que iniciarão já a partir de 1 de fevereiro, nomeadamente na rede viária florestal e defesa dos aglomerados populacionais”…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 1 DE FEVEREIRO)

Nuno Couto|Jornal do Algarve