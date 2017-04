Falta de bombeiros preocupa autarquias algarvias

Print This Post

A cada vez maior redução de bombeiros voluntários na região algarvia está a preocupar as autarquias, que têm como prioridade urgente apoiar as corporações a recrutarem pessoal. A nova estratégia passa pela criação de benefícios para os bombeiros

Aumentar o número de efetivos nas corporações de bombeiros da região é o grande objetivo da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, que esta semana anunciou um reforço de apoios aos bombeiros.

Esta decisão surge no âmbito do dispositivo especial de combate a incêndios florestais e após os 16 municípios do Algarve terem verificado que “a ausência de efetivos nas corporações de bombeiros, municipais e voluntárias, para a nova época de fogos florestais, é cada vez maior”…

Nuno Couto | Jornal do Algarve