Faleceu o acordeonista João Barra Bexiga

O acordeonista e compositor João Barra Bexiga faleceu esta quarta-feira, aos 92 anos. Depois do ator e encenador Rui Cabrita, este foi mais um nome da cultura algarvia que nos deixa neste final de 2016.

João Barra Bexiga nasceu em 1924, no sítio da Bordeira, freguesia de Santa Bárbara de Nexe (Faro), e conviveu desde sempre com os grandes mestres acordeonistas algarvios.

Filho do acordeonista João Bexiga, autor do consagrado corridinho “Picadinho do Algarve”, João Barra Bexiga começou a tocar aos 5 anos de idade, sendo por isso, talvez, o acordeonista com mais anos de carreira.

Compôs inúmeras obras, principalmente corridinhos, que são hoje tocadas por muitos acordeonistas portugueses, tendo mesmo gravado dois discos.

Em 2008 foi-lhe prestada uma homenagem na sua terra natal, tendo sido já publicadas diversas obras onde se refere o seu trabalho como executante e compositor de inúmeras músicas.

“O seu contributo e o legado que nos deixa para a história e vida do acordeão no Algarve é inquestionável e ficará na memória de várias gerações”, sublinha a Direção Regional de Cultura do Algarve, na nota de pesar enviada às redações.