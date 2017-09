Exposição “somos todos primos” inaugura em Sagres

Connect on Linked in

A exposição “ADN – somos todos primos” será inaugurada na fortaleza de Sagres, no próximo sábado, dia 9 de setembro, pelas 17h00.

ADN é um projeto de fotografia performativa, da dupla Nelda Magalhães (performer) e Fátima Vargas (fotógrafa), onde o público casual da fortaleza de Sagres foi convidado a participar numa sessão fotográfica com pessoas desconhecidas.

“O projeto artístico ADN pretende criar novas famílias, estabelecer laços e criar novas narrativas de memória de fruição humana com o património”, explicam os promotores do ADN, um projeto do Teatro Experimental de Lagos, integrado no programa de Dinamização e Valorização dos Monumentos, organizado pela Direção Regional de Cultura do Algarve.

A equipa do ADN desafia, assim, os visitantes a fabricarem momentos e a deixarem uma memória da sua passagem pelo património.

“Cientistas da área da genética têm defendido recentemente que o ADN humano tem linhas comuns e que a origem humana é uma só. Por outras palavras, ‘somos todos primos’, nesta visão global do todo que somos, distintos pela diversidade que o espaço no nosso mundo global nos talhou ao longo dos tempos. O encontro neste património – Fortaleza de Sagres – é, afinal, uma forma de celebração desta família global”, realçam os responsáveis.

A exposição, que agora se inaugura, é o resultado desta pesquisa com o público no monumento mais famoso do “fim do mundo”.

A exposição estará patente até 30 de novembro.

JA