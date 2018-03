Exposição explora a noção de “Praia” no museu de Portimão

Connect on Linked in

Este sábado, dia 3 de março, às 18h00, inaugura no museu de Portimão a exposição de pintura intitulada “Praia”, de Ana André. A iniciativa, que faz parte do ciclo de arte contemporânea “Um Certo Ponto de Vista”, é um projeto da Artadentro que integra o programa cultural 365 Algarve.

Esta mostra, que inclui obras já exibidas em Faro e outras inéditas, a exibir pela primeira vez no museu Portimão, apresenta “um conjunto de pinturas que tratam a luminosidade estranha e fugaz do anoitecer, onde as cores mudam a cada minuto e o mundo com elas, oferecendo à artista a oportunidade de conjugações cromáticas inesperadas”.

Além das questões próprias da pintura como disciplina artística, este conjunto de obras foi realizado pela farense Ana André, enquanto se reavivavam os problemas suscitados pela necessária reabilitação das ilhas da Ria Formosa – local onde passou grande parte dos verões da sua infância. Hoje, passados alguns anos, a memória desses tempos vem reforçar a noção de “praia” como o lugar de desejo por excelência: “É o ‘Éden’ contemporâneo, o lugar utópico do bem-estar, onde o tempo abranda e todo o problema abre um parêntese à possibilidade duma felicidade perene”.

Ana André é natural de Faro, cidade onde reside e trabalha. Estudou pintura e desenho no Ar.Co em Lisboa, e Artes Visuais na Universidade do Algarve em Faro. Expõe a sua obra desde 1995, em exposições individuais e coletivas em Portugal e no estrangeiro.

A exposição poderá ser visitada até 8 de abril às terças-feiras, das 14h30 às 18h00, e de quarta-feira a domingo, das 10h00 às 18h00.

