Exposição de fotografia alerta para o “bullying” em Faro

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

É inaugurada esta quinta-feira, dia 26 de abril, às 10h00, no mercado municipal de Faro, uma exposição de fotografia dedicada à problemática do “bullying”.

A exposição “Bullying” pode ser visitada, gratuitamente, na praça central do mercado, permitindo que “o maior número possível de pessoas tome contacto com esta problemática”, adianta a escola.

Esta exposição, que resulta do desafio lançado pela ETIC Algarve e pelo portal Bullying à turma do curso técnico de fotografia profissional, é a interpretação criativa dos alunos sobre esta temática, desenvolvida e explorada tecnicamente no módulo de fotografia de retrato.

Nela, retratam-se as várias tipologias associadas ao “bullying”, do verbal ao “cyber-bullying”, mas também o social, físico, sexual e homofóbico, os quais são abordados de forma mais direta nalguns casos, noutros com uma abordagem mais metafórica.

Para Nuno Ribeiro, diretor da Escola de Tecnologias, Inovação e Criação (ETIC) do Algarve, “esta exposição tem o mérito de mostrar aos farenses e aos visitantes do mercado municipal de Faro os projetos desenvolvidos na ETIC Algarve, mas, acima de tudo, tem como objetivo principal não deixar que este tema caia no silêncio”.

JA