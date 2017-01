Exposição de Casimiro de Brito começa “Volta ao Algarve”

Print This Post

A exposição itinerante “Entre Mil Águas: Vida Literária de Casimiro de Brito” vai ser inaugurada na próxima sexta-feira, dia 13 de janeiro, no arquivo histórico de Albufeira.

A exposição que homenageia o poeta algarvio deixa assim a Fundação Manuel Viegas Guerreiro, onde foi inaugurada em 2016, para iniciar um périplo pelo Algarve.

Vários painéis e um filme prometem aproximar a obra dos leitores, na descoberta ou na procura de um conhecimento mais amplo do autor.

Com obra traduzida em 30 línguas – entre elas árabe, hebreu, holandês, sueco, polaco, esloveno, servocroata, grego, romeno, búlgaro, húngaro, russo, chinês e japonês –, Casimiro de Brito é um homem do mundo com raízes em Loulé.

Assim decidiu ainda menino, sentado no colo de António Aleixo que, na tasca do pai de Casimiro, dizia a quadra do dia. “O Aleixo tinha a música, a sabedoria e a crítica social. O que faço é o resultado da audição aliada à necessidade de dizer coisas que foram sempre ditas, mas de modo diferente. Daí os meus 70 livros”, diz o poeta.

“Entre Mil Águas: Vida Literária de Casimiro de Brito” iniciará o seu périplo pelo Algarve em Albufeira, onde poderá ser visitada até dia 2 de fevereiro.

A exposição itinerante irá depois para a biblioteca municipal de Loulé, percorrendo outras bibliotecas e espaços do Algarve ao longo do ano de 2017.

A exposição também poderá ser acolhida por escolas, associações culturais ou outros espaços expositivos, basta que manifestem esse interesse através do site da Fundação Manuel Viegas Guerreiro.

NC|JA