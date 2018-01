Experiência turística com 25 iates de luxo chega no próximo verão

Connect on Linked in

Festas privadas, jantares, capitão a bordo… Tudo para satisfazer turistas habituados a férias de luxo em barcos de topo. Albufeira, Castro Marim, Faro, Tavira e Vilamoura são as primeiras cinco zonas integradas neste projeto, que conta com o apoio do Turismo de Portugal

O Algarve vai ter uma nova oferta turística internacional de topo. Trata-se do “Portugal Sail Week – Algarve 2018”, que foi apresentado em Londres na última semana e pretende promover um novo conceito de férias e experiências junto do principal mercado emissor.

Ao todo, serão 25 iates de luxo que, durante cinco semanas de férias, entre 15 de julho e 19 de agosto, irão navegar e ancorar em cinco zonas do Algarve, com pacotes de sete dias que incluem capitão de bordo e mais de 20 experiências locais, entre oferta gastronómica e diversão noturna. Os pacotes têm preços que variam entre 1450 e 1950 euros por pessoa.

Albufeira, Vilamoura, Faro, Tavira e Castro Marim são primeiras as zonas do Algarve a integrar este projeto, que reúne uma oferta turística diferente, para um ‘target’ habituado a férias de luxo em barcos de topo noutros locais do mundo, disponibilizando o melhor que o Algarve tem para oferecer.

“Através da nossa frota de barcos de segmento alto, complementado com um pacote de experiências bastante interessante, esperamos atrair turistas jovens adultos, que procurem conciliar numa semana de férias uma experiencia única, com vários momentos e festas a bordo, mas também em terra, em locais que só o Algarve tem para oferecer”, explicam os promotores.

O projeto conta com o apoio do Turismo de Portugal e dos municípios locais e pretende marcar a diferença no turismo local, desenvolvendo um novo segmento turístico junto de uma comunidade de turistas que valoriza o estilo de vida e as experiências.

O programa inclui um evento privado na Ilha Deserta, uma festa na Ria Formosa com os 25 iates todos juntos (DJ e festa no meio das embarcações), jantar no castelo de Castro Marim, passeios junto à costa, no Rio Guadiana, e na Ria Formosa, paragens em várias discotecas localizadas junto ao litoral, desde o sotavento ao barlavento algarvios.

Com uma vasta experiência na organização de festivais e eventos em várias áreas, Martim de Barros Rodrigues, Francisco Rasquilha e Duarte Ribeiro Soares juntaram-se para criar este novo projeto turístico. “A ideia surge da necessidade de criar em Portugal uma experiência simples mas sofisticada e longe da azáfama das cidades junto às melhores praias do país, que nesta altura do ano recebem milhares de turistas”, explicam.

O projeto foi apresentado, inicialmente, pela equipa a cerca de 130 agências de viagens durante uma viagem que deram à volta da Europa numa autocaravana e naqual visitaram 20 cidades de sete países, durante 25 dias. Agora aconteceu a apresentação em Londres, ao largo do Tamisa, junto de operadores turísticos e imprensa internacional.