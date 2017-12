Expedição São Brás-Marrocos homenageia João Rosa Beatriz

A expedição em veículos todo-o-terreno entre São Brás de Alportel e Marrocos começou esta terça-feira, depois da cerimónia de partida simbólica promovida no sábado pela câmara municipal e pelo Grupo Marafados do TT Algarve.

Esta expedição, além de ter um cariz solidário, pretende homenagear João Rosa Beatriz, livre-pensador e republicano que fundou o concelho de São Brás de Alportel em 1914 e partiu para Marrocos em 1915 onde viveu até à sua morte.

A cerimónia de sábado contou com a presença dos vários participantes, assim como do cônsul honorário do Reino de Marrocos no Algarve, João Alberto Alegria, do presidente do Grupo Marafados do TT Algarve, António Vilela, dos membros do executivo municipal e dos presidentes da Assembleia Municipal e da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel.

Trata-se de uma oportunidade para mergulhar na cultura árabe, numa incursão ao norte de África, que permitirá alargar horizontes e recuperar a herança do Al-andaluz tendo como inspiração a história singular de João Rosa Beatriz.

Durante a partida simbólica, o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro, ofereceu ao grupo um exemplar de “O Testamento Político de João Rosa Beatriz”. O presidente do Grupo Marafados do TT Algarve, António Vilela, disse que irá ler excertos da obra em diferentes momentos da expedição.

Assim, a partir desta terça-feira e até ao dia 06 de janeiro, ao longo de 3.700 quilómetros, os participantes terão a oportunidade de entrar em 2018 com uma experiência única, por um Marrocos profundo e conhecer os locais por onde passou e viveu João Rosa Beatriz.

Esta viagem tem um cariz humanitário que se concretizará com uma ajuda que será entregue a uma instituição de apoio à infância e juventude localizada em Ouezzane, similar à “Casa dos Rapazes”.

A iniciativa marca ainda um novo impulso no acordo de cooperação que o Município de São Brás de Alportel firmou há mais de uma década com o Município de Ouezzane.

Chefchauen, Ouezzane, Meknes, Azrou, Gargantar du Todra, Todra, Agoudal, Alnif, Remlia, Zagora, Erg. Chegaga, Ouarzazate, Marrakech e Tetouan são os pontos principais por onde esta expedição vai passar.

João Rosa Beatriz

João Rosa Beatriz nasceu em São Brás de Alportel a 19 de abril de 1881. O contacto com os ideais republicanos marcaram o seu percurso pessoal e profissional, tendo participado nas movimentações da Rotunda, a 4 e 5 de outubro de 1910, que levaram à implantação da República. A ele se deve um papel determinante na fundação do concelho de São Brás de Alportel, a 1 de junho de 1914.

Em 1915, emigrou para Marrocos. Várias décadas de exílio naquele país nunca diminuíram o profundo amor que sentia pela terra onde nasceu, e onde não regressou em vida, e que descrevia como o “lugar mais belo do mundo”.

Foi vice-cônsul de Portugal em Mazagão e participou ativamente na dinamização de vários movimentos de luta contra os regimes ditatoriais. Faleceu a 27 de julho de 1960, em Casablanca.