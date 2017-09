Exame às doenças respiratórias reduz internamentos nos hospitais

Connect on Linked in

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve informou, na semana passada, que foram realizados 1.665 exames de espirometrias nos centros de saúde do Algarve, entre dezembro de 2016 e julho de 2017, no âmbito de um projeto-piloto para diagnóstico precoce e prevenção das Doenças Pulmonares Obstrutivas Crónicas (DPOC).

Os resultados deste projeto pioneiro desenvolvido nas regiões do Algarve e Alentejo foram apresentados, no passado dia 19 de setembro, no auditório da unidade de Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve.

“O relatório deste ano apresenta um balanço muito positivo, aponta para uma redução significativa dos internamentos das doenças respiratórias crónicas, particularmente da asma e DPOC, e para um grande incremento da capacidade diagnóstica destas duas patologias ao nível dos cuidados de saúde primários”, destacou a diretora do Programa Nacional para as Doenças Respiratórias, Cristina Bárbara…

