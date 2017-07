Ex-reitor da Universidade do Algarve lidera investigação aos incêndios

Print This Post

O ex-reitor da Universidade do Algarve João Guerreiro vai liderar a comissão, que terá dois meses para chegar a conclusões sobre os incêndios na região centro, informou o gabinete do presidente da Assembleia da República.

Os nomes indicados pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) foram anunciados pelo gabinete de Eduardo Ferro Rodrigues na segunda-feira, dia em que ficou conhecida a lista completa de membros da comissão e na véspera de entrar, hoje, em funções.

João Guerreiro, antigo reitor da Universidade do Algarve, doutorado em economia e presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), de 1996 a 2003, desempenhará as funções de presidente da comissão que terá dois meses (11 de setembro) para chegar a conclusões, prorrogáveis mais um mês (outubro).

Segundo o gabinete de Ferro Rodrigues, João Guerreiro vai fazer a calendarização e traçar os moldes em que irão realizar-se os trabalhos da comissão, a começar pela marcação da primeira reunião.

A criação de uma comissão técnica para apurar os factos relativos ao incêndio que deflagrou em 17 de junho, em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, do qual resultaram 64 mortos, foi proposta pelo PSD e aprovada pelo parlamento no dia 30 de junho. A comissão funcionará por um período máximo de três meses.

(Rede Expresso)