Ex-namorado é suspeito de atacar mulher com ácido em Alvor

Uma mulher de nacionalidade inglesa ficou com queimaduras graves em 60% do corpo depois de ter sido atacada com ácido. O ataque aconteceu este fim de semana, em plena via pública, em Alvor, concelho de Portimão, sendo que as autoridades suspeitam que o autor do crime seja um ex-namorado da vítima. No entanto, até ao momento, a GNR ainda não conseguiu localizar o suspeito.

A mulher, de 29 anos, foi transportada em estado considerado grave para o hospital de Portimão e, mais tarde, foi transferida para a unidade de queimados do Hospital de S. José, em Lisboa.

