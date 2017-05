Europa em Lagos veste-se de azul e celebra o mar

Connect on Linked in

Este ano a CCDR Algarve, o Centro Europe Direct Algarve e o PO CRESC Algarve 2020 associam-se à Câmara Municipal de Lagos para festejar o Dia da Europa. Os anfitriões, a Presidente do Município de Lagos e o Presidente da CCDR Algarve farão as honras da casa e darão as boas vindas nos antigos Paços do Concelho pelas 10h00 do dia 9 de maio.

O tema eleito para este ano é o mar porque o Algarve e Lagos em particular é terra de navegadores e “a Europa começa aqui”, mas também para alinhar a celebração e o debate com a proposta para o Dia Europeu do Mar a celebrar a 20 de maio próximo.

Ao longo do dia 9 o programa oferecido à população é de muita celebração e festa, para recordar que se assinalam os 60 anos sobre assinatura dos Tratados de Roma e os 30 anos do programa ERASMUS o programa mais europeu de todos os programas, e entre o hastear da bandeira ao som da Banda Filarmónica Lacobrigense 1º de Maio e o concerto do fim da tarde, pela Academia de Música de Lagos, no Auditório da cidade, haverá lugar a performances de teatro, percursos de descoberta para os mais novos e visitas a projetos financiados pelo PO regional.

A conferência Ris3Azul, no período da tarde proporá aos participantes debater as escolhas estratégicas da região, consubstanciadas na RIS3, os projetos e curso (ou não) e o lugar do Algarve na Política comum de Pescas. Mais atlântico ou mais mediterrâneo Ocidental? Um filme proposto pela SCIAENA e uma comunicação inicial da Dra. Conceição Santos da DG Recursos Marítimos darão o tom para a Mesa Redonda moderada pela Profª Maria João Bebbiano, (re)conhecida investigadora da Universidade do Algarve.

O Dia da Europa comemora a paz e unidade na Europa, assinalando o fim da 2ª Grande Guerra e o aniversário da «Declaração Schuman». A 9 de maio de 1950, Schuman propõe, inspirado por Jean Monnet, a criação de uma comunidade europeia para gerir a gestão de dois importantes recursos o carvão e o aço que eram a base do poderio militar e desenvolvimento industrial como garante da PAZ . Em 1951, é criada a CECA. Esta primeira organização supranacional abriu o caminho para a CEE, mais tarde chamada União Europeia.

O 9 de maio – Dia da Europa – foi celebrado pela primeira vez em 1986. Inicialmente dirigido em particular à comunidade escolar, é hoje um dos símbolos da União Europeia e constitui uma oportunidade para desenvolver atividades e festejos que aproximam a Europa dos cidadãos.

JA